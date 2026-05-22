Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir’de 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

İzmir’de 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

22.05.2026 17:52:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İzmir’de 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Buca'da Adnan Kahveci Caddesi’nde çok sayıda kedinin ölü bulunmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında bir veteriner hekimin gözaltına alındığı bildirildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İzmir Buca'da Adnan Kahveci Caddesi’nde çok sayıda kedinin ölü bulunduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine başlatılan incelemede, çöp konteynerleri önünde bazıları yavru 33 ölü kedi olduğu tespit edilmiş ve olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

VETERİNER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda bir veteriner hekimin başsavcılık tarafından verilen talimatla gözaltına alındığı bildirildi.

Hekimin gözaltı işlemleriyle kedi ölümlerine ilişkin savcılığın soruşturması devam ediyor.

İlgili Konular: #İzmir #Kedi