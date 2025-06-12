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İzmir'de 70 yaşındaki eşini av tüfeğiyle öldüren 75 yaşındaki kişi intihar etti

İzmir'de 70 yaşındaki eşini av tüfeğiyle öldüren 75 yaşındaki kişi intihar etti

12.06.2025 17:00:00
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AA
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İzmir'de 70 yaşındaki eşini av tüfeğiyle öldüren 75 yaşındaki kişi intihar etti

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren 75 yaşındaki kişi, aynı silahla intihar etti.

İzmir'in Tire ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Ömer Mehmet ile eşi Şerife Erdal (70) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal, odada bulunan av tüfeğiyle eşi Şerife Erdal'a ateş açtı, ardından aynı silahla evin bahçesinde intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayı duyarak eve gelen oğulları Ali Erdal ve aile yakınları gözyaşı döktü.

Çiftin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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