İzmir'de 88 yılın en yoğun şubat yağışı kaydedildi: Metrekareye 106,4 kilogram!

İzmir’de şubat ayının ilk haftasında, son 88 yıldır ölçülen en yüksek yağış miktarlarından biri kaydedildi.

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1938 yılından bu yana kentte şubat ayı yağış ortalaması 100,9 kilogram olarak ölçülürken, bu yıl şubat ayının yağışsız geçen iki gününe rağmen kent merkezinde metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü.

AKOM’dan edinilen bilgilere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçüm istasyonlarından alınan son 48 saatlik verilere göre en fazla yağış Menderes Çileme’de 131,3 milimetre olarak ölçüldü. Ödemiş Demirdere Köyü’nde 95,5, Bozdağ Kayak Merkezi’nde 92,4, Gümüldür’de 82,3, Bayındır Çınardibi Köyü’nde 81,3, Kemalpaşa Ovacık’ta 74,3, Torbalı Ovacık’ta 74,3, Urla Uzunkuyu Orman Sahası’nda 69,6, Menderes Orman Sahası’nda 69,1, Tire’de 55,1, Seferihisar’da 52,2, Karabağlar’da 52,1, Kemalpaşa’da 47,6, İzmir Bölge’de 45, Karaburun’da 43,4, Çeşme’de 38,6 ve Dikili’de 32,1 milimetre yağış kaydedildi.

İhbar hatlarına toplam bin 176 ihbar ulaştığı öğrenildi. 112 İtfaiye Çağrı Merkezi’ne saat 15.00 itibarıyla, yağışlara bağlı vakalarla birlikte toplam 425 ihbar ulaştığı, ihbarların 204’ünün ev su baskını, 11’inin kamu binası su baskını, 38’inin işyeri su baskını, 145’inin hasar tespiti, 9’unun ağaç devrilmesi ve 27’sinin kurtarma olduğu bildirildi. İZSU (185) ve HİM (153) hatlarına ise aynı saat itibarıyla toplam 751 ihbar ulaştığı, bunların 349’unun yol su baskını, 342’sinin ev/konut su baskını ve 60’ının işyeri su baskını olduğu kaydedildi. İlçe bazlı dağılımda Seferihisar’da 203, Torbalı’da 111 ihbarın öne çıktığı aktarıldı.

Kritik lokasyonlara ilişkin edinilen bilgilere göre; dere taşmaları sonucu Seferihisar Payamlı, Ürkmez ve Cumhuriyet mahalleleri ile Menderes Gümüldür Atatürk ve Orta mahallelerinde yoğun su baskınları meydana geldiği, müdahalelerin sürdüğü bildirildi.

Torbalı Pancar bölgesinde İZBAN istasyonu çevresi ve alt geçitte su çekme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Menderes Çile Ege Yaşam Kooperatifi’nde mahsur kalan 2 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarıldığı bildirildi. Dikili Cumhuriyet Mahallesi’nde ve Aliağa’da hydrosup ve motopomplarla su tahliyesi çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Müdahale ve vakaların yoğunlaştığı mahallelerin Seferihisar’da Payamlı, Cumhuriyet, Mersin Alanı ve Camikebir; Torbalı’da Fevzi Çakmak, Muratbey ve İnönü; Menderes’te Gümüldür ve Çukuraltı; Urla’da Altıntaş, Atatürk ve Güvendik; Çeşme’de ise 16 Eylül, Alaçatı, Dalyan, Çakabey, Ilıca ve İsmet İnönü mahalleleri olduğu bildirildi.

GELİŞMELER AKOM TARAFINDAN ANLIK OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Yapılan müdahalelere ilişkin bilgilere göre; itfaiye ekiplerince ev ve işyerlerinde su tahliyesi, kurtarma ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. İZSU ekiplerince su çekme, kanal açma, dere temizliği ve altyapıya yönelik müdahalelerin sürdüğü bildirildi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Makine İkmal Bakım ve Onarım birimlerinin çalışmalara destek verdiği, Sosyal Hizmetler, Muhtarlık İşleri ve Tarımsal Hizmetler ekiplerinin saha tespit ve incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Kent Temizliği ekiplerinin müdahalesi tamamlanan bölgelerde temizlik çalışmalarına devam ettiği, sahada görev yapan İZSU ve itfaiye ekiplerine 230 kişilik kumanya desteği sağlandığı bildirildi. Kent genelinde 412 iş makinesi, 200 pompa ve 1365 personel ile çalışmaların sürdüğü, gelişmelerin AKOM tarafından anlık olarak takip edildiği kaydedildi.

AKŞAM SAATLERİNDE YENİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan AKOM'dan edinilen bilgilere göre MGM ile yapılan görüşmede, akşam saatleri ile gece yarısı arasında (19.00–02.00) kuzey ilçeler ile merkez ilçelerin bir bölümünde yer yer kuvvetli yağış geçişi (21–40 kg/m²) beklendiği öğrenildi.

Yağış miktarının görece sınırlı olmasına karşın, toprağın suya doygun olması nedeniyle dere yataklarında taşkın riskinin bulunduğu bildirildi.