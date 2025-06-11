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İzmir'de acı olay: Motokurye feci şekilde can verdi!

İzmir'de acı olay: Motokurye feci şekilde can verdi!

11.06.2025 09:17:00
Güncellenme:
DHA
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İzmir'de acı olay: Motokurye feci şekilde can verdi!

Bornova ilçesinde bariyerlere çarpıp, yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü motokurye Ali Sercan Orman, yaşamını yitirdi.

İzmir- Bornova Çevre Yolu’nun Bayraklı sapağı yakınında saat 04.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; motokurye Ali Sercan Orman’ın (19) kontrolünü yitirdiği 35 BOB 895 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada, kaskı başından fırlayan Orman, yaklaşık 30 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ali Sercan Orman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sercan Orman'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İlgili Konular: #motokurye #kaza #Bornova

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