11.03.2026 16:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İzmir'de arama yapılan araçta 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, İzmir Torbalı'da bir araçta yapılan aramada bir ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyuruldu. Bakanlık açıklamasına göre, olayla ilgili olarak 1 kişi de gözaltına alındı.

 İçişleri Bakanlığı, İzmir Torbalı'da bir araçta yapılan aramada bir ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve bir şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada, bir ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Daire Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

İlgili Konular: #uyuşturucu #İçişleri Bakanı

