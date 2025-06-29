İzmir'de eş zamanlı şafak operasyonu: 141 'hükümlü' gözaltında

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran'da başlayıp ve
24 saat süren, yakalama kararı olan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyona çevre ilçeler dahil il genelinde toplam 200
personel katıldı.
GÖZALTILAR VAR
Saat 05.00'te başlayan ve 90 adrese eş zamanlı düzenlenen
operasyonda 'hırsızlık', 'öldürme', 'yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu madde
ticareti-yapma-kullanma', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar', 'vergi usul
kanununa muhalefet' gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 141 hükümlü
gözaltına alındı.
Gözaltına alınan hükümlüler adli mercilere teslim edildi.