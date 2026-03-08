İzmir’de Feminist Gece Yürüyüşü

İzmirli kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Feminist Gece Yürüyüşü’nü yine Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yaptı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüşü kadınların pankartları, dövizleri ve gösteriyle festival havasında geçti.
Tüm parti, STK ve meslek örgütlerinin çağrısıyla Penguen Kitabevi önünde toplanan kadınlar, “Feminist isyanımız yaşamları kuşatan sınırları aşıyor!” pankartıyla yürüdü.
Sık sık “Feministler yürüyor, mücadele büyüyor”, “Koruma aklama yargıla”, “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa”, “Erkek adalet değil gerçek adalet” sloganları attı.
Emniyet güçlerinin LGBTİ bayrağı açılmasına izin vermemesi nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşanırken kadınlar AKP iktidarının politikalarına tepki gösterdi.