İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerden birinin örgüt içerisinde sözde “Emniyet İmamı” olarak faaliyet yürüttüğü, diğer şüphelilerin ise örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerin, örgütün “gaybubet evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kayıtlarının bulunduğu bildirildi. Eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliye yönelik çalışma gerçekleştirildiği, operasyon kapsamında 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.