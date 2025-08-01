İzmir’de gece saatlerinde su kesintisi başlıyor

İzmir’de uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle su kaynaklarındaki azalma, kenti su tasarrufu önlemleriyle karşı karşıya bıraktı. İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, 6 Ağustos 2025’ten itibaren su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağını açıkladı. Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin listesi önümüzdeki günlerde duyurulacak.

BARAJLARDAKİ SU KRİTİK SEVİYEDE

Su Kurulu’nun yaptığı değerlendirmeye göre, İzmir’in ana içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’ndaki rezerv kritik seviyeye düştü, Gördes Barajı’ndan su temini tamamen durdu, yer altı su kaynaklarının verimi ise ciddi oranda azaldı. İzmir’de günlük su tüketiminin ortalama 700 bin metreküp olduğu belirtildi.

ALINAN ÖNLEMLER

Kurul, su arzının sürdürülebilirliği için şu adımların atıldığını duyurdu:

Yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan bir içme suyu iletim hattı revize edilerek Aliağa Güzelhisar Barajı’ndan kente su sağlandı.



Halkapınar, Sarıkız ve Göksu Bölgeleri’nde mevcut su kuyuları yenilendi ve yeni kuyular açıldı.



Nisan ayında yapılan kademe düzenlemesi ile park bahçe abonelikleri de dahil olmak üzere kademelendirilmeyen tarife kalmadı. Fazla tüketimin önüne geçilen bu sistem ile az su tüketimi yapan abonelerin düşük ücret ödemesi sağlandı.



Kamusal alanlarda su kullanımında tasarrufa gidildi

"YAĞIŞLI DÖNEME KADAR DİKKATLİ KULLANIM ŞART"

Kesintiden etkilenecek bölgeler duyurulacak Su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, Tahtalı Barajı’ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda, su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde, 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler önümüzdeki günlerde kitle iletişim araçları ve resmi duyurular yoluyla kamuoyunun bilgisine sunulacak.