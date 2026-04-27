İzmir'de icra memurlarına 'rüşvet'ten yargılanıyor: 12 yıla kadar hapis istemi

İzmir'de icra memurlarına 'rüşvet'ten yargılanıyor: 12 yıla kadar hapis istemi

27.04.2026 17:50:00
İzmir'de icra memurlarına 'rüşvet'ten yargılanıyor: 12 yıla kadar hapis istemi

İzmir'de, icra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen icra müdür yardımcısı ile icra katibinin yargılandığı davada,

İzmir'de, icra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen icra müdür yardımcısı ile icra katibinin yargılanmasına devam edildi. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar icra müdür yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, iki sanığın da "rüşvet almak" suçunu fikir ve eylem birliği içinde işlediklerini belirterek, 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar ile avukatları esas hakkındaki savunmaları için mahkemeden süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mayıs 2025'te, İzmir İcra Müdürlüğünde bulunan bir dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B'nin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Sanıkların avukattan 180 bin lira rüşvet aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sanıkların "rüşvet almak" suçunu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların TCK'nin 252/2 ve diğer ilgili maddeleri uyarınca 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Vergi Denetim Kurulu’na rüşvet soruşturmasında yeni dalga: 11 gözaltı kararı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde rüşvet iddiası: İki doktora hapis talebi Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği tespit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan Cem Gülçin ve Gürkan Örskıran hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 doktor hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Doktorların toplam 305 bin 485 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklandı: “Rüşvet aldığı” iddia edilen tarihte başka bir dosyadan tutuklu olduğu ortaya çıktı Ataşehir Belediyesi çalışanı Haydar Battal, 21 Ağustos 2025 tarihinde rüşvet aldığı öne sürülerek tutuklandı. Ancak Battal’ın iddia edilen suç tarihinden 5 ay önce başka bir dosya kapsamında tutuklandığı, toplamda 10 ay boyunca cezaevinde tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.