Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vergi Denetim Kurulu’na rüşvet soruşturmasında yeni dalga: 11 gözaltı kararı

27.04.2026 09:12:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Vergi Denetim Kurulu’na yönelik daha önce 3 dalga halinde yürütülen suç örgütü soruşturmasının 3'üncü dalgasında ele geçirilen telefonlar bilirkişi tarafından incelendi. İncelemelerde çok sayıda kişinin benzer eylemlere karıştığı tespit edildi.

İncelemelerde ayrıca, şüphelilerin firma sahipleriyle irtibata geçerek cezai yaptırımlardan kurtulma karşılığında rüşvet talep ettikleri ve menfaat temin ettikleri belirlendi.

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İlgili Konular: #Rüşvet #Operasyon #gözaltı #Vergi Denetim Kurulu

İlgili Haberler

52 milyon TL’lik zimmet operasyonu: 18 tutuklama Antalya'nın Demre ilçesinde yürütülen 'zimmet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 18’i tutuklandı.
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde rüşvet iddiası: İki doktora hapis talebi Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği tespit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan Cem Gülçin ve Gürkan Örskıran hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 doktor hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Doktorların toplam 305 bin 485 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Rüşvet soruşturması: Aralarında cezaevi müdürü, infaz koruma memurları ve hükümlüler var... Ardahan merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7’si tutuklandı, 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında 1 cezaevi müdürü, 5 infaz koruma memuru, 6 hükümlü yakını ve 2 eski hükümlünün olduğu bildirildi.