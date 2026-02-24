İzmir'de iftar çadırında bıçaklı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde kurulan iftar çadırında meydana gelen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yakın çalışma ekibinde yer alan Ramazan Aslan’ın yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Bayraklı'da kurulan iftar çadırında, 20 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen olayla ilgili, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, saldırının şüphelisi 48 yaşındaki L.E, gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Gümüşpala Pazaryeri’nde düzenlenen iftar programında yaşanan tartışma sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Koordinatörü Aslan, bacak ve karın bölgesinden bıçaklanarak yaralanmıştı.