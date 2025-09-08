İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki polis şehit, bir yaralı

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ni hedef alan bir silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ise yaralandı. Yaralı polisin durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırıda ayrıca yaralanan sivillerin olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN 16 YAŞINDA

Pompalı tüfekle düzenle saldırıda şüphelinin 16 yaşında olduğu kaydedildi.

Polis saldırganı gözaltına alırken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı üzerine bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır.

Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

İZMİR VALİSİ: SALDIRGAN LİSELİ, TÜFEK BABASINA AİT

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın aynı sokakta ikamet ettiğini, kullandığı pompalı tüfeğin babasına ait olduğunu ve saldırganın yaralı halde ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca saldırganın herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtildi. Vali Elban, "Olayı çok yönlü araştırıyoruz. Tam olarak netleştirdiğimizde detaylı bilgi vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

ADALET BAKANI TUNÇ: 2 BAŞSAVCI VEKİLİ, 6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıda şehit olan emniyet müdürü ve polis memuru için başsağlığı mesajını paylaştığı açıklamasında, Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" dedi.

CEMİL TUGAY'DAN TAZİYE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, olay üzerine X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun."

ÖZEL'DEN TAZİYE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de taziye açıklamasında "İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan iki kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.