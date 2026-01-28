İzmir’de Minguzzi’nin adı ölümsüzleştirildi

İstanbul’unKadıköy ilçesinde geçen sene uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve 9 Şubat 2025’te yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi, özellikle gençlik ve spor çevrelerinde derin yankı uyandırmıştı.

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bostanlı’daki kaykay pistine Mattia Ahmet Minguzzi Parkı adının verileceğini açıklamıştı.

TUGAY: UNUTMAYACAĞIZ

Başkan Tugay’ın kararı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Bostanlı Kaykay Pisti’ne Mattia Ahmet Minguzzi’nin fotoğrafının da yer aldığı tabelayı yerleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sen her zaman 14 yaşında, güler yüzünle hatırlanacaksın Ahmet. Adın İzmir’de çok sevdiğin kaykay sporuyla anılacak, senin gibi kaykayı çok seven arkadaşların hatıranı yaşatacak. Bostanlı'daki kaykay parkımızın adı artık Mattia Ahmet Minguzzi Parkı. Unutmayacak, unutturmayacağız” dedi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, parkta yaptığı düzenlemeyle, 300 adet lavantin, 200 adet bodur zakkum dikti. Park çevresindeki okaliptus ağaçları budandı, bitki bakımları gerçekleştirilerek bitkisel peyzaj yenilendi. Çevrede bulunan işlevsiz beton bloklar kaldırılarak parktaki kaykay pisti zemin boyaması ve kent donatılarının bakım veonarımları yapıldı.