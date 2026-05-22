İzmir'de 'mutlak butlan' hareketliliği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin aldığı "mutlak butlan" kararıyla çalkalanıyor.

Mahkemenin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile sonraki süreçte yapılan kurultayları iptal ederek Genel Başkan Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise tedbiren göreve iadesine hükmetmesi, partinin İzmir örgütünde de geniş yankı buldu.

Yargı kararına tepki gösteren İzmir’deki CHP’li belediye başkanlarının büyük çoğunluğu, Özgür Özel’e olan desteklerini kamuoyuna duyurarak parti iradesine vurgu yaptı.

ÖRGÜT İRADESİ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olmak üzere çok sayıda ilçe belediye başkanı, yaptıkları açıklamalarda sandık iradesine işaret etti. Demokrasi, parti bütünlüğü ve örgüt iradesi vurgusu yapılan açıklamalarda, seçimle gelen yönetimin arkasında durulması gerektiği belirtilerek Özel’in yanında saf tutulduğu ifade edildi.

İzmir genelinde Özgür Özel’e yönelik güçlü bir destek bloku oluşurken, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ise haberimizin ardından ve mutlak butlan kararının üzerinden 24 saat geçmesinden sonra 7 Nisan’da yaptığı paylaşımını Özel’e destek şeklinde değiştirdi.