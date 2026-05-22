İzmir'de 'mutlak butlan' hareketliliği

22.05.2026 15:55:00
Ece İçmez
'Mutlak butlan' kararının ardından İzmir’de de hareketli saatler yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları Özgür Özel’e açık destek verdi. Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ise haberimizin ardından 7 Nisan’da yaptığı paylaşımı değiştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin aldığı "mutlak butlan" kararıyla çalkalanıyor.

Mahkemenin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile sonraki süreçte yapılan kurultayları iptal ederek Genel Başkan Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise tedbiren göreve iadesine hükmetmesi, partinin İzmir örgütünde de geniş yankı buldu.

Yargı kararına tepki gösteren İzmir’deki CHP’li belediye başkanlarının büyük çoğunluğu, Özgür Özel’e olan desteklerini kamuoyuna duyurarak parti iradesine vurgu yaptı.

ÖRGÜT İRADESİ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olmak üzere çok sayıda ilçe belediye başkanı, yaptıkları açıklamalarda sandık iradesine işaret etti. Demokrasi, parti bütünlüğü ve örgüt iradesi vurgusu yapılan açıklamalarda, seçimle gelen yönetimin arkasında durulması gerektiği belirtilerek Özel’in yanında saf tutulduğu ifade edildi.

İzmir genelinde Özgür Özel’e yönelik güçlü bir destek bloku oluşurken, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ise haberimizin ardından ve mutlak butlan kararının üzerinden 24 saat geçmesinden sonra 7 Nisan’da yaptığı paylaşımını Özel’e destek şeklinde değiştirdi.

İktidara yakın isimden dikkat çeken kulis... 'Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli ile görüşecek' İktidar yanlısı Hande Fırat, 'mutlak butlan' görevini kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüşeceğini ileri sürdü.
Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e destek paylaşımı: 'Kimin nereden arındırılacağına millet karar verir' Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek paylaşımı yaptı. Özcan, "Kimin nereden ARINDIRILACAĞINA aziz milletimiz karar verecektir" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun avukatları, temyiz başvurusunun geri çekildiğine ilişkin dilekçe sundu Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Savaş ve diğer davacıların avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatlarının Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararına yönelik temyiz başvurusunun geri çekildiğine ilişkin dilekçe sundu.