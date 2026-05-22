İktidara yakın isimden dikkat çeken kulis... 'Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli ile görüşecek'

CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın iptal edilmesinin ardından 'mutlak butlan' görevini kabul Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler sürerken, iktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Hande Fırat'tan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşeceği iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU KİMLERİ ARAYACAK?

Hande Fırat, Kılıçdaroğlu'nun bazı siyasi parti liderlerini araması ve yaşanan süreci aktarmasının beklendiğini ifade ederek, şu bilgileri aktardı:

"Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki birkaç gün içinde temaslarını ofisinden yürüteceğini söyleyebilirim. Belli bir süre sonra parti genel merkezine geçmesi bekleniyor. Peki bugün ne olacak? Başta kendisine yakın bazı vekillerle saat 12.00 sularında bir toplantı yapabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu zaten belli hazırlıklar yapmıştı. Dünü de hem gelişmeleri takip edip hem hazırlık yaparak geçirdi. Özgür Özel'i telefonla aradı biliyorsunuz. Özel müsait olmadığını ancak dönebileceğini belirtmişti.

Birazdan bazı il başkanlarının yeni duruma ilişkin mesaj paylaşması bekleniyor. Bu mesajların CHP'nin bütünlüğü içereceği ve Kılıçdaroğlu'na bir nevi destek olacağı belirtiliyor. Temaslar noktasında Özgür Özel'in dönüp dönmeyeceği önemli. Kılıçdaroğlu diğer parti liderleri ile de görüşebilir.

Bazı vedalaşmalar olacaktır. Bazı üyelerin üyeliklerinin askıya alınması söz konusu olabilir. Bunlar için Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in kendisini araması için süre belirlemiş olabilir. Hızlı bir adım atmayacaktır. Bayramın birinci günü ya da pazar, parti genel merkezine gitme ihtimalinden de bahsediliyor. Bazı siyasi parti liderlerini araması ve yaşanan süreci aktarması bekleniyor. Bu liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli de var benim öğrendiğim bilgilere göre."