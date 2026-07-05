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İzmir'de 'NATO' operasyonları bilançosu: Evleri basıldı, 61 kişi gözaltına alındı!

İzmir'de 'NATO' operasyonları bilançosu: Evleri basıldı, 61 kişi gözaltına alındı!

5.07.2026 18:09:00
Güncellenme:
DHA
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İzmir'de 'NATO' operasyonları bilançosu: Evleri basıldı, 61 kişi gözaltına alındı!

İzmir’de NATO liderlerini protesto edecekleri belirlenen sol örgütlerle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonda 61 kişi, gözaltına alındı.
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Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi öncesi, Türkiye'nin birçok noktasında sol ve sosyalist parti ve örgütleri hedef alan operasyonlar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, NATO liderlerini protesto edecekleri belirlenen sol örgütlerle bağlantılı 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 61 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, diğer 10 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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