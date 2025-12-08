İzmir’de ödeme isyanı: 'Çıplak maaşa çıplak yürüyüş'

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ’ta yaşanan ödeme krizi greve dönüştü. DİSK Genel-İş üyesi işçiler, 3 aydır alamadıkları sosyal haklar ve ‘havuz’da bekletilen çalışanlar nedeniyle bir hafta yarım gün iş bıraktı.

Büyükşehir ile sendika arasında yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanmaması sonrası DİSK’in Basmane semtindeki merkezinde toplanan işçiler “Hakkımız olanı istiyoruz”, “Çıplak maaşa çıplak yürüyüş” sloganlarıyla Kültürpark’taki Büyükşehir hizmet binasına yürüdü.

Öte yandan toplu taşımanın aksamaması için ESHOT ve kritik birimler greve çıkmadı.

GÜL: SOMUT BİR ADIM YOK

Kültürpark’ın 9 Eylül Kapısı önünde “Emeğimize, Ekmeğimize ve Yaşam Hakkımıza Yönelik Saldırılara Karşı Ayağa Kalkıyoruz!” başlıklı basın açıklamasını okuyan DİSK Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK şirketlerinde çalışan binlerce işçi olarak bugün burada toplanmamızın sebebi çok açıktır: Haklarımız gasp ediliyor, yaşam koşullarımız ağırlaştırılıyor, hukuki kazanımlarımız yok sayılıyor. Toplu İş Sözleşmemizin 37., 43. ve 44. maddelerinde açıkça yer alan öğrenim yardımı, ikramiye ve diğer sosyal haklar aylardır ödenmemektedir. Belediye yönetimi, aylardır sürdürdüğümüz tüm görüşmelere rağmen ne ödeme yapmış ne de somut bir ödeme takvimi açıklamıştır.

Bu durum, TİS’in açık ihlali olduğu kadar, işçilerin ekonomik ve sosyal haklarına yönelik ağır bir saldırıdır. Uzun yıllardır düzenli olarak maaşımızın içinde ödenen yemek yardımı, yakacak yardımı gibi haklarımız birdenbire kesilmek istenmektedir” dedi.

“KİRAMIZI ÖDEYEMİYORUZ”

Büyükşehir ile yapılan görüşmeler hakkınsa konuşan Gül, “Günlerdir belediye bürokratları “Maaşlarda herhangi bir sorun yok” demelerine rağmen, maaş ödemesinden sadece bir gün önce bazı basın organlarında “emekçilerin maaşları çıplak ücret olarak yatırılacak” haberleri çıkmış, aradığımızda bu haberin doğru olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Maaşımıza yapılan bu saldırı ile kiralarımızı, kredilerimizi ve faturalarımızı ödemeyemez hale geldik. Bu tutum, sabrımızı taşırmış ve işçiyi bilinçli olarak sokağa itmiştir. Onlarca arkadaşımız haksız-hukuksuz şekilde işten çıkarılmış ,yüzlerce arkadaşımız ise şirketlere iade edilip “havuz”da belirsizlik içinde bekletilmektedir.

Bu uygulama, çalışma barışını yok etmiş, iş güvencemizi ortadan kaldırmış ve yaşam hakkıyla tehdit eden bir yıldırma politikasına dönüşmüştür. Bu saldırıları kabul edilmez! Bizler bu baskıların, bu hak gasplarının hiçbirini sineye çekmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İŞ BIRAKMAK ANAYASAL BİR HAKTIR”

Eylemlerinin hukuki ve meşru olduğunu aktaran Ercan Gül, “4857 sayılı İş Kanunu Madde 34: Ücret zamanında ödenmezse işçi çalışmaktan kaçınabilir. Toplu İş Sözleşmemiz Madde 76: Ücret ve sosyal haklar ödenmezse iş durdurma hakkı tanınmıştır. Bugün gerçekleştirdiğimiz yarım günlük iş bırakma eylemi, Anayasal ve yasal bir haktır. Sorumluluk, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene aittir. Belediye Başkanımızın “Sendikalar agresif davranıyor, aylardır eylem yapmadıkları için kendilerini hatırlatmak istiyorlar” şeklindeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Biz kendimizi hatırlatmak için değil, üyelerimizin 4-5 aydır ödenmeyen hakları ve havuzda bekletilen arkadaşlarımızın çilesi için buradayız. Müzakere masasında olduğumuz bir dönemde maaşımıza el uzatarak bizi sokağa iten, sonra da eylem yapacak arkadaşlarımızı tehdit eden anlayış sosyal demokrat belediyeciliğe yakışmamıştır. Eyleme birgün kala işveren temsilcileri bizleri görüşmeye davet etmiş ve yapılan görüşmede ilk etapta İZENERJİ şirketinde çalışan arkadaşlarımıza bir miktar para yatırılacağı ancak hangi kalem olacağı net söylenmemiştir. Diğer şirketlerdeki arkadaşlarımıza ise herhangi bir ödeme yapılmayacağını ifade etmişlerdir. Yapılan görüşmeden çıktıktan sonra işveren temsilcileri bizleri telefon ile arayak İZENERJİ şirketindeki arkadaşlarımıza pazartesi,diğer şirketlerde çalışan arkadaşlarımıza ise çarşamba günü maaştan kalan kısmını ödeyeceklerini sosyal haklarımız ile ilgili net bir tarih veremeyeceklerini belirtmişlerdir” diye konuştu.

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Eylemi sadece maaşları için değil,4 aydır zamanında ödenmeyen sosyal hakları içinde yaptıklarını aktaran Gül, “ Sosyal haklarımız ile ilgili somut bir ödeme yapılmadığı takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Bizler bu mücadeleyi, haklarımızı bekleyerek değil, mücadele ederek alacağız!’ Bugün sabah saatlerinden itibaren tüm iş yerlerimizde yarım gün iş bırakarak sesimizi yükseltiyoruz.

İşçiler tek yürek, tek ses haykırıyor: İşten çıkarılan ve şirkete iade edilen arkadaşlarımız derhal işbaşı yaptırılsın! Toplu sözleşmedeki gecikmiş haklarımız olan(ikramiye,gıda kartı,Tis farklarımız,mesai alacaklarımız ve öğrenim yardımı) gibi alacaklarımız ivedi bir şekilde ödensin! Maaşımızın içindeki yemek-yakacak gibi köklü haklarımıza yapılan saldırı derhal durdurulsun! Emeğimize, ekmeğimize uzanan eller çekilsin! İzmir Büyükşehir Belediyesi bizleri ciddi şekilde muhatap alıp haklarımız için ödeme planı yapmadığı ve iş güvencemiz sağlanmadığı taktirde; Fiili ve meşru mücadelemizi kararlılıkla yükselteceğiz. Alanlardan, sokaklardan asla geri adım atmayacağız. Emeğimizi savunmakta kararlıyız. Ekmeğimiz için buradayız. Yaşam hakkımıza yönelik hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğiz” dedi.