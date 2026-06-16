İzmir'de otomobil, ağaca çarptı: 4 ağır yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Değirmendere mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, yaralıların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kazanın otomobil sürücüsünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.