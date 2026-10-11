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İzmir’de otomobilde kanlı infaz! Son telefon görüşmesi cinayetin izini ortaya çıkardı

İzmir’de otomobilde kanlı infaz! Son telefon görüşmesi cinayetin izini ortaya çıkardı

11.10.2026 17:52:00
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İHA
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İzmir’de otomobilde kanlı infaz! Son telefon görüşmesi cinayetin izini ortaya çıkardı

İzmir'de otomobilde bulunan bir kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kemalpaşa ilçesine bağlı Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde sabah saatlerinde, Necdet Bükey Caddesi üzerinde bir otomobil içerisinde ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde araç içerisinde bulunan Ramazan Ç.’nin (48) ateşli silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ramazan Ç.'nin cep telefonunda yapılan incelemede, son görüşmelerini aralarında husumet bulunan G.K. (38) isimli şahısla gerçekleştirdiği tespit edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, G.K.’nin kardeşine ait adreste bulunduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda G.K. yakalandı.

Cinayette kullanılan ruhsatsız av tüfeği ise olay yerine yakın bir noktaya atılmış halde ele geçirildi.

İlgili Konular: #İzmir #silahlı saldırı

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