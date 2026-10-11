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Bağcılar'da cadde üzerinde silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

Bağcılar'da cadde üzerinde silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

11.10.2026 09:22:00
Güncellenme:
DHA
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Bağcılar'da cadde üzerinde silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

Bağcılar’da, cadde üzerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, caddeyi giriş ve çıkışlara kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Konular: #silahlı saldırı #bağcılar

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