İzmir’de su kesintileri uzatıldı: Barajlar tarihinin en düşük seviyesinde

İzmir'de uzun süredir devam eden şiddetli kuraklık nedeniyle kentin ana su kaynaklarının tarihinin en düşük seviyelerine gerilemesi sonrası planlı ve dönüşümlü su kesintileri uzatıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; en son 31 Mayıs’ta yağmur düşen kent merkezine 121 gün sonra yağmur yağmasına karşın kentin ana su deposu olan Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 3.47 seviyesine gerileyerek. 25 yıllık kayıt tarihindeki en düşük seviyeye düşen Tahtalı Barajı’nın yanı sıra, diğer önemli su kaynaklarında da doluluk oranları hızla düştü. Görde Barajı tamamen kururken Balçova Barajı’nda su seviyesi yüzde 5.04’e indi.

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı’nda seviye yüzde 0.09’a düşerken Ürkmez Barajı yüzde 3.21 seviyelerine geriledi. Petkim’e su veren Güzelhisar Barajı ise yüzde 48.99’a geriledi