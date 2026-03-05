İzmir'de tahliye tartışması: Ev sahibi, kiracısını öldürdü

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.03.2026 11:20:00
DHA
İzmir'in Urla ilçesinde 54 yaşındaki N.Ü., tahliye konusunda tartıştığı kiracısı 37 yaşındaki Rıdvan Çelik'i tabancayla vurarak öldürdü. N.Ü. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

Ev sahibi N.Ü. ile kiracısı Rıdvan Çelik arasında tahliye konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı. Çelik, kanlar içinde yerde kaldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. N.Ü. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

