İzmir’de TOMA’ya çıkan Deniz Yolçu tahliye edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘mutlak bultan’ kararın ardından 26 Mayıs’ta İzmir’in Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı mitinge Valilik tarafından yasaklanması sonrası alana girmek isteyen yurttaşlara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmesine tepki olarak TOMA’nın üzerine çıkan ve ardından tutuklanan öğretmen Deniz Yolçu serbest bırakıldı. Yaşanan olaylar sonrası gözaltına alınarak "Kamu Malına Zarar Verme" suçlamasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklanan Yolçu’nun ailesi TOMA aracında meydana geldiği iddia edilen maddi zararı ödemesi üzerine serbest bırakıldı..

“DARP EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI”

Yaklaşık üç haftadır tutuklu bulunan Deniz Yolçu’nun avukatı Musa Hanci, “Müvekkilinin, emniyet güçlerine ait TOMA aracının yurttaşlara yönelik ölçüsüz müdahalesine tepki göstermek amacıyla aracın üzerine çıktığını ifade ederek, “Bu eylemin ardından müvekkilimiz, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımı ve kötü muamelesine maruz kalmış; burnu kırılarak ve darp edilerek gözaltına alınmıştır. Bir günlük gözaltı sürecinin ardından müvekkilimiz, 27 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında, müvekkilimize yöneltilen ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’ suçlaması hakkında 16 Haziran 2026 tarihinde takipsizlik kararı verilmiş ve bu suç yönünden tahliyesine hükmedilmiştir. Ancak "Kamu Malına Zarar Verme" suçlamasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle tutukluluk hali devam ettirilmiştir. Söz konusu TOMA aracında meydana geldiği iddia edilen maddi zararın 19 Haziran 2026 tarihinde ailesi tarafından giderilmesi üzerine, müvekkilimiz Deniz Yolçu hakkında bu suçtan da imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartlarıyla tahliye kararı verilmiş ve kendisi serbest bırakılmıştır. Şu an itibarıyla "Kamu Malına Zarar Verme" suçuna ilişkin soruşturma devam etmekte olup, savcılık makamından edinilen bilgiye göre iddianamenin yakın zamanda düzenleneceği bildirilmiştir. Müvekkilimizin maruz kaldığı orantısız şiddet, işkence ve haksız tutukluluk süreci dahil olmak üzere hukuki sürecin titizlikle takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

İstanbul Fatih'te bir kız imam hatip lisesinde felsefe öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan Yolçu, tutuklanması sonrası görevden uzaklaştırılmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.