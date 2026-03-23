İzmir'de trafik kavgası... Telefonu elinden almaya çalıştı: Sürücüye saldırı anları kamerada

İzmir'de trafik kavgası... Telefonu elinden almaya çalıştı: Sürücüye saldırı anları kamerada

23.03.2026 11:21:00
Güncellenme:
İHA
İzmir'de trafik kavgası... Telefonu elinden almaya çalıştı: Sürücüye saldırı anları kamerada

İzmir'de trafikte çıkan tartışmada bir sürücü ile yanındaki eşi saldırıya uğradı. Aracından inen sürücünün kameraya müdahale etmesi dikkat çekti.

Olay, Bayraklı ilçesindeki Westpark AVM önünde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen bir sürücü, diğer araca yöneldi. Şahıs, aracın açık camından içeriye uzanarak direksiyon başındaki kişiyi dışarı çıkarmaya çalıştı.

Bu esnada araçta bulunan sürücünün eşi, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülendiğini fark eden şahıs, bu kez kayıt yapan kadına yönelerek elindeki telefonu zorla almaya çalıştı.

TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Öte yandan, alışveriş merkezi görevlisi olduğu öne sürülen bir kişi de tartışmaya dahil oldu.

Görevlinin, diğer aracın sürücüsüne bölgeden gitmeleri için bağırdığı anlar cep telefonu kamerası görüntülerinde yer aldı.

İstanbul'da bayram sonrası haftanın ilk günü trafik yoğunluğu!
İstanbul'da bayram sonrası haftanın ilk günü trafik yoğunluğu! İstanbul’da bayram sonrası haftanın ilk günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yurttaşlar iş ve okula gitmekte zorluk yaşarken D-100 Karayolu’nda araç kuyrukları oluştu.
Avcılar’da trafik magandasına rekor ceza: Keserle saldırdı, 182 bin lirasından oldu!
Avcılar’da trafik magandasına rekor ceza: Keserle saldırdı, 182 bin lirasından oldu! Avcılar’da trafikte tartıştığı motokuryeyi ısrarla takip edip elinde keserle üzerine yürüyen minibüs şoförüne rekor ceza yağdı. Emniyet ekiplerinin incelemesi sonucu yakalanan sürücüye toplam 182 bin 492 lira para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten menedildi.
İstanbul'da bayramın son günü trafik durumu
İstanbul'da bayramın son günü trafik durumu Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü. Bayramı sevdiklerinin yanında ve şehir dışında geçirenler İstanbul'a dönmeye başladı; Çamlıca gişelerinde trafik yoğunluğu oluştu.