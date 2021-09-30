İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İstanbul Sözleşmesi alerjisi

30 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde önceki gün düzenlenen mezuniyet töreninde ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ yazılı maske taktıkları gerekçesiyle darp edilen Kampus Cadıları üyesi “Edebiyat Fakültesi’nin 2 akademisyeni bizleri sahneye çıkarken hedef gösterdi. Akademisyenler, özel güvenlik görevlilerine ‘bu maskeleri taktırtmayacaksınız, çıkarttırın o maskeleri. Burada İstanbul Sözleşmesi Yaşatır yazmayacak’ diye emir verdi. Kayyum rektör ve özel güvenlik tarafından tehdit ediliyoruz. ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ yazılı maske takmak suç değildir. Ancak akademisyenler ve öğrenciler bizlerin güvenlik tarafından darp edilişimizi izledi. Müdahale etmediler” dedi.

DARP EDİLDİLER

Mezuniyet törenini kaçırmamak için başka bir maske takmayı kabul ettiğini söyleyen Kampus Cadıları üyesi, “Tekrardan sahneye çıkarken LGBTİ+ ve Bi+ bayraklarını açmak istedik. Ancak bu sefer daha sert bir müdahale ile karşılaştım. 4 erkek güvenlik görevlisi beni ortalarına alıp darp etti. Yanımdaki arkadaşıma da güvenlik görevlileri ters kelepçe yapmaya çalıştılar” dedi.

Öğrenci, “Kayyum rektörün gelmesiyle üniversite de baskı dönemi başladı. Kulüplerimiz kapatıldı. Boğaziçili öğrencilere destek verenlere soruşturma başlatıldı. Okul içinde yapılması planlanan bütün etkinlikler sansüre maruz kalıyor. Herkes tehdit ediliyor. Bu törende de bu tehditler somut olarak ortaya döküldü” diye konuştu.