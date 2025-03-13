İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: ‘Susmak, zulme ortak olmaktır’

Yayınlanma: 13.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.03.2025 - 04:00

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasını okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Deniz Çetin, “Bu katliamlar, yalnızca bir mezhebi değil, emekçilerin, halkların ve azınlıkların ortak yaşamını hedef alan bilinçli bir savaş politikasıdır. Tüm dünya emekçilerini ve halklarını, Suriye’de ve Ortadoğu genelinde yaşanan bu vahşete karşı ses çıkarmaya ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” dedi.