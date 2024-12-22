İzmir genelinde operasyon: 101 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir genelinde operasyon: 101 göçmen kurtarıldı
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AA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 10:31

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında göçmenleri taşıyan 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Lastik botlardaki 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ekipler, Seferihisar ve Dikili açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 17'si çocuk 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında tespit edilen lastik bottaki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmenler

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