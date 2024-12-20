İzmir'in 4 ilçesinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 126 kişi yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçelerinde 126 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir'in 4 ilçesinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 126 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:21

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından Seferihisar açıklarında hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan botta, 7'si çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Karaburun'da 37, Dikili'de 34 ve Çeşme'de 34 olmak üzere toplam 126 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 


Etiketler: #İzmir

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