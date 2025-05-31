İzmir grevinde Cemil Tugay’dan yeni teklif: Sendikayı masaya davet etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, DİSK Genel-İş yöneticilerinin kamuoyuna verdiği bilgilerin doğruyu yansıtmadığını vurguladı. Tugay, "Masada teklif ettiğimiz samimi rakamları yalanlıyor ve inkâr ediyorlar, üzüntüyle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tugay, Genel-İş’in birçok kalemdeki yan ödemeleri belediye bütçesi dışındaki kaynaklar gibi sunduğunu belirterek, bu yaklaşımın gerçek dışı olduğunu söyledi.

YENİ ÖNERİ: YAN HAKLARSIZ NET MAAŞTA ARTIŞ

Başkan Tugay, DİSK Genel-İş Sendikası’na sunduğu yeni önerisini şöyle açıkladı:

Yan ödemeler tamamen kaldırılacak!

Aylık net ücretler 65.000 TL’den başlayacak ve 80.000 TL’ye kadar çıkacak.

Eylül ayında ise maaş artışı yüzde 10 oranında yapılacak, böylece ücretler 71.500 TL’den 88.000 TL’ye kadar yükselecek.

Tugay, sendikayı bu öneri üzerinde görüşmek üzere masaya davet etti ve “Bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum” dedi.

"YAN ÖDEMELER ARTIK GÜNDEMDE OLMAYACAK"

Cemil Tugay, yan ödemelerle ilgili yaşanan tartışmalara son vereceklerini ifade etti. Bundan sonra her çalışana ödenecek net maaş üzerinden yapılacak bir görüşme yapılacağını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 23 bin belediye işçisi, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmazlık çıkması üzerine grev kararı almıştı. Grev sonucunda İzmir genelinde temizlik hizmetlerinden ulaşım hizmetlerine kadar birçok alanda aksama yaşanmıştı.



