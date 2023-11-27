İzmir için kritik yağış uyarısı... Tunç Soyer tarih ve saat verdi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yarından itibaren yeniden kenti etkisi altına alacak sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Soyer, "Hiçbir cana ve mala zarar gelmeden bu günleri atlatmak için tüm gücümüzle teyakkuzdayız. Dilerim, en hafif şekilde atlatalım" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 19:01
İzmir için kritik yağış uyarısı... Tunç Soyer tarih ve saat verdi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 5 günlük hava durumu raporuna göre; İzmir'de 28 Kasım’dan itibaren tekrar sağanak yağışın etkili olması ve tüm hafta boyu sürmesi bekleniyor.

"DİLERİM EN HAFİF ŞEKİLDE ATLATALIM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Salı gününden itibaren görülecek şiddetli sağanak yağış, Perşembe gününe kadar kentimizi etkisi altına alacak. Kent genelimizde kesintisiz şekilde önlemlerimizi artırıyoruz. Kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı kaynaklı muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı önemle hatırlatıyorum. Hiçbir cana ve mala zarar gelmeden bu günleri atlatmak için tüm gücümüzle teyakkuzdayız. Dilerim, en hafif şekilde atlatalım."

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklama da ise, şu ifadelere yer verildi:

“Yarın öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, il genelimizde çok kuvvetli (50-75 kg/m2), yerel olarak şiddetli (75-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı hatırlatırız."


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