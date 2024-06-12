İzmir ile Kuzey Ege adaları daha da yakın olacak

Yayınlanma: 12.06.2024 - 17:02

Güncelleme: 12.06.2024 - 17:02

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas ve beraberlerindeki heyeti konuk etti. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler ve bürokratlar da yer aldı.

TUGAY: DOSTLARIMIZIN SAYISININ ARTMASINI İSTİYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Karşılıklı ilişkileri daha da geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Kültürel, sportif ilişkiler, üniversiteler arasında ortak çalışmalar ve karşılıklı ziyaretler, öğrenci değişimleri olabilir. Ortak gastronomi etkinliği yapabiliriz. Bize yakın olan Midilli, Sakız, Samos gibi Kuzey Ege adalarıyla planlayabiliriz. Bu şekilde bir ortak gastronomi etkinliği çok ilgi çekici olacaktır. Bunu müzikle, farklı etkinliklerle de zenginleştirebiliriz. Önümüzdeki sonbahar ya da ilkbaharda böyle bir şey planlanabilir. Dostlarımızın sayısının artmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

CHRİSTOFAS: SİZİ MUTLAKA BEKLİYORUZ

Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, “Spor, ticaret, ekonomi gibi bütün alanlarda ilişkilerimizi artırarak sürdürmek isteriz. Midilli’de üniversitemiz var, o da Ege Üniversitesi. Üniversiteler arasında da iş birlikleri olabilir. Sizi mutlaka bekliyoruz. İzmir-Midilli seferleri için size teşekkür ediyoruz. Doğrudan ulaşım olması çok önemli, çok güzel” dedi.

KONSTAS: KONSOLOSLUKTAN NE İSTİYORSANIZ BİZ HEP HAZIRIZ

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, “Midilli için mayıs ayında kapı vizesi sayısı bin 800. Çok ciddi bir talep var. Sadece Midilli için değil tüm Yunan adaları için. Bu talebi karşılamak için ek seferler olumlu olur. Etkinliklerin düzenlenmesi de bu talebi destekler. Turizm acentelerinin karşılıklı paketler yapması da iyi olur. Konsolosluktan ne istiyorsanız biz hep hazırız” şeklinde konuştu.

GÜLER: EGE BİR DOSTLUK DENİZİ

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, “Ege bir dostluk denizi, ortak bir kültürümüz var. 2023 yılında Türkiye’den Midilli’ye giden yolcu sayısı yaklaşık olarak 4 bin 300 civarında. Ama İzmir’e gelen turist sayısı 110. Bunu artırırsak İzmir’in hem tarihi hem doğal yapısı ile ilgili organizasyonları rahatlıkla yapabiliriz. İş birliklerimiz daha da artabilir, ilişkiler daha da yakınlaşabilir” dedi.