İzmir'in plaka kodu ne? İzmir'in plaka numarası kaç? İzmir ve ilçelerinin plaka harfleri...

13.08.2025 11:19:00
Haber Merkezi
İzmir’in plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. İzmir ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


İzmir plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

İZMİR'İN PALKA KODU NEDİR?

İzmir’in plaka kodu 35 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. İzmir’de araç plakaları, 35 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.


İzmir Plaka Kodunun Anlamı
İzmir’in plaka kodu olan 35, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 35 sayısı, İzmir’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

İzmir ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda İzmir’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İzmir İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Aliağa    35 AC, 35 AJ
Balçova    35 BU, 35 BV
Bayındır    35 BA
Bayraklı    35 KD, 35 KF
Bergama    35 BH, 35 BJ
Beydağ    35 BD
Bornova    35 AU, 35 AV, 35 AZ
Buca    35 AL, 35 AN, 35 AP
Çeşme    35 C, 35 CH
Çiğli    35 HC, 35 HD
Dikili    35 DK
Foça    35 FH
Gaziemir    35 GZ
Güzelbahçe    35 GB
Karabağlar    35 KA, 35 KC
Karaburun    35 KB
Karşıyaka    35 K, 35 KC, 35 KF
Kemalpaşa    35 KP
Kınık    35 KN
Kiraz    35 KR
Konak    35 T, 35 U
Menderes    35 M, 35 MD
Menemen    35 MN
Narlıdere    35 N
Ödemiş    35 O
Seferihisar    35 S
Selçuk    35 SC
Tire    35 Tİ
Torbalı    35 T, 35 TL
Urla    35 U, 35 UR

İlgili Konular: #türkiye #Plaka #plaka sorgulama