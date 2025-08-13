İzmir'in plaka kodu ne? İzmir'in plaka numarası kaç? İzmir ve ilçelerinin plaka harfleri...



İzmir plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

İZMİR'İN PALKA KODU NEDİR?

İzmir’in plaka kodu 35 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. İzmir’de araç plakaları, 35 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.



İzmir Plaka Kodunun Anlamı

İzmir’in plaka kodu olan 35, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 35 sayısı, İzmir’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

İzmir ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda İzmir’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İzmir İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Aliağa 35 AC, 35 AJ

Balçova 35 BU, 35 BV

Bayındır 35 BA

Bayraklı 35 KD, 35 KF

Bergama 35 BH, 35 BJ

Beydağ 35 BD

Bornova 35 AU, 35 AV, 35 AZ

Buca 35 AL, 35 AN, 35 AP

Çeşme 35 C, 35 CH

Çiğli 35 HC, 35 HD

Dikili 35 DK

Foça 35 FH

Gaziemir 35 GZ

Güzelbahçe 35 GB

Karabağlar 35 KA, 35 KC

Karaburun 35 KB

Karşıyaka 35 K, 35 KC, 35 KF

Kemalpaşa 35 KP

Kınık 35 KN

Kiraz 35 KR

Konak 35 T, 35 U

Menderes 35 M, 35 MD

Menemen 35 MN

Narlıdere 35 N

Ödemiş 35 O

Seferihisar 35 S

Selçuk 35 SC

Tire 35 Tİ

Torbalı 35 T, 35 TL

Urla 35 U, 35 UR