İzmir'in tarihi hafızasına 'vakıf' kıskacı: CHP'li Türeli'den sert tepki!

İzmir’in kent belleğinde kritik öneme sahip olan Meslek Fabrikası, Egemenlik Evi, Namazgâh Hamamı ve Gasilhane binası, son dönemde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yargıya taşınan mülkiyet tartışmalarının odağında yer alıyor. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, yaptığı basın açıklamasıyla mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ve İzmir halkının vergileriyle restore edilen yapıların siyasi bir hamleyle gasp edilmek istendiğini vurguladı.

"SESSİZ TESCİL" İLE EL KOYMA GİRİŞİMİ

Sürecin şeffaf yürütülmediğini belirten Türeli, taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir tebligat yapılmaksızın, Tapu Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilen "sessiz tescil" işlemiyle devralınmaya çalışıldığını ifade etti. Mart 2026 başında Meslek Fabrikası üzerindeki ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 23 Mart’a kadar binaları boşaltma tebligatı gönderildiği öğrenildi.

ATATÜRK’ÜN İMZASIYLA BELEDİYEYE VERİLMİŞTİ

Tartışmaya konu olan yapıların tarihsel geçmişine dikkat çeken Türeli, Meslek Fabrikası’nın 1926 yılında bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla belediyeye devredildiğini hatırlattı. Yapının 2007 yılında vakıf şerhi bedeli ödenerek tamamen belediye mülkiyetine geçtiğini belirten Türeli, 135 yıllık Egemenlik Evi'nin de benzer şekilde hukuki süreçlerle belediye uhdesinde kalması gerektiğini savundu.

MİLYONLARCA LİRALIK KAMU YATIRIMI RİSKTE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yapıları kamusal hizmetler için kullandığını vurgulayan Türeli, şu verileri paylaştı:

Meslek Fabrikası: 145 bin kursiyere eğitim verdi, 37 bin kişiye istihdam sağladı.

Namazgâh Hamamı: 51,5 milyon TL'lik yatırımlarla turizme kazandırıldı.

Gasilhane ve Evde Bakım Birimi: Yılda 55 bin ev ziyareti yapan sağlık biriminin lojistik merkezi olarak hizmet veriyor.

Türeli, "Halkın vergileriyle harabe halinden kurtarılan bu yapıların tahliye edilmesi, kamu kaynaklarının israf edilmesi ve hayati hizmetlerin durması demektir" dedi.

"ANAYASA'YA AYKIRI BİR CEZALANDIRMA"

5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesinin CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındığını hatırlatan Türeli, uygulamanın Anayasa’nın "Mülkiyet Hakkı" ve "Yerel Yönetimlerin Özerkliği" ilkeleriyle çeliştiğini belirtti. Bu hamlenin İzmir halkını cezalandırmaya yönelik olduğunu ifade eden Türeli, "Parasını alıp helalleştiğiniz taşınmazların tapusuna yıllar sonra el koymanın mantıklı bir açıklaması yoktur" ifadelerini kullandı.