İzmir-İstanbul Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir mevkisinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:21
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Akpınar mevkisinde 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler (73) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Heperler'in cenazesi de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.


İzmir İstanbul-İzmir Otoyolu zincirleme kaza

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