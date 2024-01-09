İzmir-İstanbul Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir mevkisinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akpınar mevkisinde 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler (73) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Heperler'in cenazesi de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
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