İzmir İtfaiyesi son 48 saatte 220 yangına müdahale etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun bir hafta sonu geçirdi. Ateş savaşçıları, kent merkezindeki yangınların yanı sıra otluk ve kısmen ormanlık alanları etkileyen alevlerle mücadele etti. Ekipler, akşam saatlerinde Dikili’nin Çandarlı Mahallesi Özlem Sitesi yakınlarında zeytinlik ve yeni fidanlık bölgede çıkan yangına müdahale etti.



Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı. Bir diğer yangın da Menemen Maltepe köyü yakınlarında başladı. Akşam saatlerinde başlayan yangına arazözler ve endüstriyel araçlarla müdahale edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerine göre son 48 saatte 5 orman yangını,, 5 yerleşim yeri küçük çaplı ağaç yangını, 110 ot yangını, 37 çöp yangını, 5 bahçe yangını çıktı. Araç ve ev gibi yangınlarla toplam sayı 220’yi buldu.