'İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne siber saldırı' iddiası Meclis gündeminde

19 Ekim 2021 Salı, 11:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesin veren Mahir Polat, son 5 yılda siber saldırıya uğrayan kamu kurumu sayısını sordu. Saldırı sonrası bilgilerin satılma iddialarının ciddi sorunlara neden olabileceğini vurgulayan Polat, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından 17 Ekim 2021 tarihinde öğrencilere gönderilen mesajda, siber saldırıya uğranıldığı, öğrenci ve personel bilgilerinin ele geçirildiği açıklanmıştır. Bilgilerin hacker tarafından satışa sunulduğu; Erzurum Teknik Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi’nin de öğrenci ve personel bilgilerinin ele geçirildiği ve bunların da satışa sunulacağı iddia edilmektedir. Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi sayesinde artan bilgisayar ve internet kullanımı, hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bilişim ve internetin dünyada bir anda yaygınlaşması, kullanıcılara bir yandan kolaylık ve özgürlük tanırken öte yandan oluşan güvenlik açıkları sebebiyle sistemlerin kötüye kullanılmasına sebep olmaktadır. Günümüzde çok çeşitli siber saldırı yöntemleri bulunmakta olup bu siber saldırı yöntemleri kurumlarımızca incelenmelidir. Gelinen noktada Türkiye’de siber güvenlik durum analizi yapılması gerektiğine şüphe yoktur.”

CHP'li Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na şu soruları yöneltti:

- “Siber saldırı yöntemleri ile ilgili incelemeler ne sıklıkla yapılmaktadır? Yapılıyor ise bunlar kamu kurumlarındaki bilişim birimleri ile paylaşılmakta mıdır? Üniversiteler de bu kurumlara dahil midir?

- Uluslararası hackerların saldırılarının ülkemiz savunma sistemlerine vereceği zararlar düşünülerek alınan etkin tedbirler nelerdir?

- Son 5 yılda siber saldırıya uğrayan kamu kurumu sayısı kaçtır?

- 5651 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden bugüne kadar ülkemizde kamu kurumlarına ve şirketlere yönelik yapılan siber saldırı sayısı kaçtır? Yapılan bu siber saldırılar ne tür saldırılardır ve kimleri ya da nereleri hedef almaktadır? Bu saldırılar neticesinde ne kadar maddi zarar meydana gelmiştir?

- Son 5 yılda bilişim suçları kapsamında ceza alan kişi sayısı kaçtır?”