İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor

Yayınlanma: 24.04.2023 - 12:29

Güncelleme: 24.04.2023 - 12:29

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Nisan Pazar günü saat 17.00’da Gündoğdu Meydanı’nda İzmirlilerle bir araya gelecek.

Büyük miting öncesi CHP İzmir Başkanlığı belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

İl başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında düzenlenen toplantıya CHP’li belediye başkanları katıldı.

“İZMİR MİLLETİN İKTİDARINA HAZIRLANIYOR”

Bu anları sosyal medyasında paylaşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Kentimizi 30 Nisan büyük İzmir Mitingimize hazırlamak için İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ve İzBB Başkanımız Tunç Soyer'in katılımıyla belediye başkanları koordinasyon toplantısında bir araya geldik. Umut büyüyor, İzmir Milletin iktidarına hazırlanıyor...” dedi.



