İzmir Körfezi için 15 maddelik acil eylem planı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.10.2024 - 04:00

Plan, ilk etapta Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin artırılmasını öngörüyor.

Körfeze akan derelerde temizlik çalışmaları başlatılacak, tüm atıksu hatları ve yağmur suyu kanallarındaki bağlantılar kontrol altına alınacak.

Atık su deşarjlarının kontrolü için denetimlerin artırılması planlanırken atıksu hatları ve kolektör sistemlerinde bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak.

RANTA GEÇİT VERMEDİLER

Aydın'da Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi 440 ada 4 parselde bulunan 23 bin 240 metrekarelik Kocagöl olarak bilinen park alanının cumhurbaşkanlığı kararı ile ticaret, turizm ve konut alanına dönüştürülmesine izin vermedi.

Kuşadası sınırları içinde maliye hazinesi adına kayıtlı iken 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Özelleştirme İdaresi’ne devredilen Kocagöl, imar durum değişikliği ile betonlaşması Kuşadası Belediyesi tarafından sürdürülen üç yıllık hukuki mücadele sonucunda engellendi.