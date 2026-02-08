İzmir Körfezi’ne mazot ve yağ deşarj edildi

İzmir Körfezi’nin kirliliğine ilişkin tartışmalar yerel ve merkezi siyaset tarafından tartışılmaya devam ederken, Körfez’de yapılan drone gözlemleri sırasında Karşıyaka’daki tersane bölgesinde kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun mazot ve yağ deşarjı tespit edildi.

Aralık ayında 4 kere mazot ve yağ deşarjı tespit ettiklerini aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Marım, “Körfezdeki günlük rutin hem uydu görüntüsü üzerinden hem de drone ile denetimimiz sırasında yine bir deşarjın olduğunu tespit ettik. İl Çevre Müdürlüğüne, Liman Başkanlığına bildirdik konuyu. Tahminimiz gemi kaynaklı ya da kara kaynaklı mazot ve yağdan oluşan bir kirlilik. Daha önce de söylemiştik. Biz körfezin ihtiyacı olan sürekli kameralardan tespit yapan bir sistem kurmak istiyoruz. Körfez'in bir nevi mobesesi olan 28 tane kameradan oluşan bir kamera sistemin kurulması planlanıyor. Bu sistemin kurulması için belediyemize adımlar atıyor. Sistem kurulduktan sonra da bakanlığımıza denetim yetkisini alabilmek için de başvurular yapılacak” dedi.