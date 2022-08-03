İzmir Körfezi'nde dip tarama çalışmaları yapıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Yüzülebilir Körfez' projesi kapsamında Bostanlı Deresi’nin Körfez’le buluştuğu bölgede dip tarama gerçekleştirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez’e akan derelerin ağızlarında yaptığı dip tarama çalışmalarına devam ediyor. Körfez’in akıntı rejimini etkileyerek iç körfezin su kalitesindeki olumsuz fiziksel değişimleri engellemek ve sığlaşma kaynaklı koku şikayetlerini gidermek amacıyla Peynircioğlu, Bornova ve Bostanlı dere ağızlarında yürütülen dip tarama çalışmalarında ikinci etaba geçildi.
İZSU ekipleri Bostanlı Deresi’ndeki dip tarama faaliyetlerinde önemli aşama kaydetti. Bostanlı Deresi’nin ağzında bugüne kadar 28 bin 600 m³ tarama yapıldı.
İZSU Genel Müdürlüğü, yapılan tarama çalışmalarının deniz ortamına etkilerinin izlenmesi amacıyla Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile ‘İzmir Körfezi'nde Gerçekleştirilecek Tarama Faaliyetlerinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel Kimyasal ve Biyolojik Etki ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Projesi’ni de hayata geçirdi. Söz konusu proje ile tarama faaliyetlerinin İzmir Körfezi’ne olan etkileri takip ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Albayrak ve İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Bostanlı’da devam eden dip tarama faaliyetlerini denetleyerek Çiğli AOSB’de kimyasal üretim yapan fabrikalardan çıkan koku sorununun çözüm yolları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
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