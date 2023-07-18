İzmir Lozan Antlaşması’nın 100. yılını kutluyor

Yayınlanma: 18.07.2023 - 12:48

Güncelleme: 18.07.2023 - 12:48

İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk tarihinde bir dönüm noktası” ve “Türk milleti için siyasal bir zafer” olarak tanımladığı 24 Temmuz Lozan Antlaşması’nın 100. yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir haftalık etkinlikler dizisi ile gencinden yaşlısına İzmirliler, bir kez daha Cumhuriyet’in, bağımsızlığın ve barışın gururunu yaşayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bağımsızlığın 100. yıldönümünü kutlamanın heyecanı içinde olduklarını ifade ederek şöyle konuştu: “9 Eylül 1922 İzmir’in kurtuluşundan 29 Ekim 1923 Türkiye’nin kuruluşuna uzanan süreçte 24 Temmuz Lozan Antlaşması’nın çok önemli bir yeri var. Lozan bir barış, bir bağımsızlık antlaşması. Bu nedenle bu antlaşma ikinci yüzyılda da Cumhuriyetimize yol gösterecek. Tüm hemşehrilerimi 100. yılında Lozan Antlaşması’nı anlamına layık bir biçimde anmaya, etkinliklerimize katılarak bağımsızlık bilincimizi daha da yükseltmeye çağırıyorum.”

FOÇA’DA “GENÇLERLE LOZAN’I KONUŞUYORUZ”

Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle “Lozan Barış Bayramı” adıyla 27 yıl milli bayram olarak kutlanan antlaşmanın 100. yıldönümü etkinlikleri 22 Temmuz’da iki günlük, ücretsiz gençlik kampı ile başlayacak. Foça Kumburnu sahilindeki kampta 23 Temmuz Pazar günü saat 20.00’de Tarih Vakfı Başkan Yardımcısı Nurşen Gürboğa’nın “Gençlerle Lozan’ı Konuşuyoruz” başlıklı söyleşisi yapılacak. Söyleşinin moderasyonunu Milli Bayramlar Komitesi Başkanı Ulvi Puğ üstlenecek. Söyleşiye Başkan Tunç Soyer de dinleyici olarak katılacak.

Kampa katılım için Genç İzmir üzerinden önümüzdeki günlerde yayına açılacak başvuru formunu doldurmak yeterli olacak.

SERGİ 24 TEMMUZ’DAN 30 AĞUSTOS’A KADAR AÇIK KALACAK

Lozan etkinlikleri 24 Temmuz Pazartesi sabahı Vasıf Çınar Bulvarı’nda “100. yılında Lozan ve Tarihi Süreçteki Yeri” sergisi ile sürecek. 30 Ağustos’a kadar açık kalacak 40 panoluk sergi bağımsızlık coşkusunu sokağa taşıyacak.

LOZAN ANTLAŞMASI YENİ YÜZYILINA GİRERKEN

Yine 24 Temmuz Pazartesi 17.00’de Kültür Park’ın Lozan girişindeki Atatürk-İsmet İnönü heykelinin önüne çelenk koyulacak. Ardından “Lozan Antlaşması Yeni Yüzyılına Girerken” başlıklı panel için İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi’ne geçilecek. Tarih doktoru ve oyuncu Pelin Batu’nun moderatörlüğünde 17.30’daki panele tarihçi yazar Sinan Meydan, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tülay Alim Baran ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı katılacak. Panelin ardından panelistler yine İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde okurları için kitaplarını imzalayacak.

ATAOL BEHRAMOĞLU’NUN “LOZAN" OYUNU SAHNE TOZU'NDA

Lozan etkinlikleri akşam da sürecek. Aynı gün 19.30’da Kültürpark Lozan Kapısı’nda Umut Kaya gençlerin bağımsızlık coşkusuna eşlik edecek. 21.00’de ise Konak’ta Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nde şair ve yazar Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı “Lozan” adlı tiyatro oyunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin prodüksiyonuyla yeniden hayat bulacak. Oyun Osmanlı İmparatorluğu’ndan Kurtuluş Savaşı ve Lozan Antlaşması’na uzanan tarihsel süreci anlatıyor. Yönetmenliğini Haluk Işık’ın üstlendiği iki perdelik müzikal oyunun müzikleri Timur Selçuk’a ait. Prömiyerin ardından oyun İzmir’deki çeşitli salonlarda Temmuz ve Ağustos aylarında ücretsiz olarak 9 kez daha sahnelenecek.

LOZAN'A İZMİR'DEN BAKMAK

27 Temmuz Perşembe günü ise Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nin (APİKAM) bahçesinde saat 18.00’de “Yüz Yıl Önce Yüz Yıl Sonra Lozan: Bir Diplomatik Zaferin Öyküsü” başlıklı söyleşi yapılacak. Söyleşiye konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı ve Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doktor Öğretim Üyesi Erkan Serçe katılacak. Prof. Dr. Mehmet Alkan genel bir perspektif ortaya koyarken, Dr. Erkan Serçe ise Lozan’ı İzmir bağlamında ele alacak.

KÖRFEZ’DE LOZAN COŞKUSU

23 ve 24 Temmuz akşamı İzmir’in simgelerinden saat kulesi ay yıldız renklerine bürünecek. Lozan Antlaşması’yla diğer devletlere verilen kapitülasyonların kalkması ve Türkiye’nin denizlerdeki bağımsızlığını kazanmasına atfen ise 1881 Atatürk gemisi “Kayıtsız Şartsız, İlelebet Bağımsız!” sloganıyla Körfez’i dolaşarak bağımsızlık coşkusunu denize taşıyacak.