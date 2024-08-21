İzmir Menderes'te orman yangını: İtfaiye müdahale ediyor

Yayınlanma: 21.08.2024 - 14:57

Güncelleme: 21.08.2024 - 14:57

Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin sarp arazide etkili olan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü çalışma sürüyor.