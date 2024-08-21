Ankara Kızılcahamam'da orman yangını!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 14:51
Ankara Kızılcahamam'da orman yangını!
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Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı.

Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye 2 de yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. 


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