İzmir merkezli 10 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu
İzmir merkezli 10 ilde, kişilerin sosyal medya hesaplarını çalarak, bu hesaplarda yüksek kazançlı yatırımlar paylaşıp, güven kazanarak dolandırıcılık yapan 19 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı 'forex' yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulundukları, hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp kendileriyle iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadiyle yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri belirnen 19 şüpheli için harekete geçti.
'1 MİLYON 800 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ'
Bu kişilerin sahte dekontlar düzenledikleri; vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığı'nın resmi kurum logosunu ve sitesine ait ekran resimlerinin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürüldü.
İzmir'de 9, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin gözaltına alınması için savcılık talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon başlattı.
Öte yandan, operasyonun İzmir'in yanı sıra Van, Gaziantep, Adana, Antalya, Batman, Hatay, Manisa, Mersin ve Trabzon illerinde eş zamanlı yapıldığı öğrenildi.
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