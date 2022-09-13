6 ilde 'sahte belgeli' dolandırıcılık: 50 milyon dolarlık vurgun
Muğla merkezli 6 ilde, sahte belgelerle dolandırıcılıkla ilgili olarak gözaltına alınan 11 kişiden 10'u, Datça ilçesinde sevk edildikleri adliyede dün tutuklandı. Dolandırıcılık boyutunun 50 milyon doları bulduğu belirtildi.
Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yurttaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektuplarıyla kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devrederek dolandıran şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
HOLDİNG SAHİBİ DE GÖZALTINDA
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 9 Eylül'de Datça, Menteşe, Bodrum ve Milas ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda holding sahibi Belma Kuvancı (39) ile M.Y. (36), Ö.S. (30), M.Ç (31), N.T.( 37), F.C. (43), G.C. (41), O Y.(35), M.G. (33), M F. (43) ve Y.K. (34) gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, 2 tabanca ile 52 mermi ele geçirildi.
6 ilde gözaltına alınan 11 şüpheli, Datça'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarından holding sahibi Belma Kuvancı'nın da bulunduğu 10'u tutuklandı, M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR
Soruşturma kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürerken, dolandırıcılık şebekesinin hedeflerine aldıkları kişilerin gayrimenkullerine değerlerinin çok üzerinde tekliflerde bulunup, kaparolar ödeyerek, kalan miktarları ise, 'yurt dışından para gelince ödeme yapacağız' diyerek kandırarak dolandırdıkları belirlendi.
Şebekenin bu yolla yaklaşık 50 milyon dolarlık vurgun yaptığı bildirildi.
Video Haberler
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- 'İmralı ile görüşme' iddiası!
- MHP'de 'Thodex' istifası
- Bahçeli'den Erdoğan'ın talebine 'olumsuz' yanıt
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'