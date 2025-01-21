İzmir merkezli 3 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 5 tutuklama
İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde alınması ve şirketin sermayesinin holding patronunun zimmetine geçirilmesine yönelik soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden holding patronu K.G'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OPERASYON
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Ocak'ta batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde alan ve 5 ay boyunca şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçiren holding patronu K.G. ve diğer şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti.
İzmir, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda K.G'nin de olduğu 11 zanlı gözaltına alınmıştı.
Şirketten alınan paraların K.G'nin özel hesaplarına aktarıldığı, şirket çalışanlarının gerçeğe aykırı doküman ürettikleri tespit edilmişti. K.G'nin parayla kendisine "yılın iş insanı" ödülü verdirdiği ortaya çıkarılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!
- Ümit Özdağ gözaltına alındı!
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- Kayak merkezinde yangın faciası
- ‘Tarikatçı generallerle görev yapmam’ demiş
- 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama
- İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!
- Aynı şekilde paylaşım yapanlara da soruşturma
- Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler
- Yargıdaki AKP gerçeğini açıkladı