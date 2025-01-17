Tekirdağ'da 'Bul karayı al parayı' oyunuyla dolandırıcılık!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 16:03

Güncelleme: 17.01.2025 - 16:03

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yasa dışı 'Bul karayı, al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, şüphelileri yaklaşık 1 ay takip edip, çalışma sistemi ve işleyişini deşifre etti.

Şüphelilerin çalışma sisteminde görev dağılımı yaptıklarını ve tuzağa düşürdükleri kişilerin, para kazanamayınca itiraz etmemesi için, gözünü korkutup bölgeden uzaklaştırdıklarını da belirleyen polis, düzenlediği operasyonda A.H., E.A. ve T.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin dolandırıcılıkta kullandıkları oyun kağıtları, tezgah denilen masa ve materyaller ele geçirildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin soruşturması sürüyor.