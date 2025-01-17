Tekirdağ'da 'Bul karayı al parayı' oyunuyla dolandırıcılık!

Çorlu ilçesinde, polis ekiplerinin 'Bul karayı, al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 'Bul karayı al parayı' oyunuyla dolandırıcılık!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 16:03

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yasa dışı 'Bul karayı, al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, şüphelileri yaklaşık 1 ay takip edip, çalışma sistemi ve işleyişini deşifre etti.

Şüphelilerin çalışma sisteminde görev dağılımı yaptıklarını ve tuzağa düşürdükleri kişilerin, para kazanamayınca itiraz etmemesi için, gözünü korkutup bölgeden uzaklaştırdıklarını da belirleyen polis, düzenlediği operasyonda A.H., E.A. ve T.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin dolandırıcılıkta kullandıkları oyun kağıtları, tezgah denilen masa ve materyaller ele geçirildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin soruşturması sürüyor.


Etiketler: #dolandırıcılık #gözaltı #Operasyon #tekirdağ

İlgili Haberler

5 milyonluk vurgun! İstanbul merkezli 11 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 42 gözaltı

5 milyonluk vurgun! İstanbul merkezli 11 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 42 gözaltı
Konya’da aranan 'dolandırıcılık' şüphelisi, Kütahya’da yakalandı

Konya’da aranan 'dolandırıcılık' şüphelisi, Kütahya’da yakalandı
26 ilde milyonluk 'kombi' vurgunu!

26 ilde milyonluk 'kombi' vurgunu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler