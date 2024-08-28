İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 zanlı yakalandı
İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, ifade/teşhislerde adı geçen ve ankesör/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir, İstanbul, Hatay, Mersin, Kayseri ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.
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