İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 zanlı yakalandı

İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 08:57
İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 zanlı yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, ifade/teşhislerde adı geçen ve ankesör/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, İstanbul, Hatay, Mersin, Kayseri ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.


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