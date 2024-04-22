Adana'da FETÖ'nün bölge talebe mesulü'ne 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiği ve örgüt içinde "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüttüğü iddia edilen sanık R.Ö. hakkında karar verildi.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:30
Adana'da FETÖ'nün bölge talebe mesulü'ne 6 yıl 3 ay hapis
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık R.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, ByLock yazışmalarında adının geçtiğini, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiğini, FETÖ'ye ait evlerde kaldığını ve örgüt içinde "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüttüğünü bildirerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık R.Ö, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.


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